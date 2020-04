Aktien New York: Nervöser Start wegen 'katastrophaler' Jobdaten

02.04.2020, 16:09 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise haben am Donnerstag an der Wall Street weiter für Nervosität gesorgt. Dramatisch gestiegene wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wurden zu einem Bremsklotz für den vorbörslich eigentlich noch erholt erwarteten Dow Jones Industrial . Die Lage am Jobmarkt müsse als "katastrophal" bezeichnet werden, kommentierte Helaba-Analyst Ralf Umlauf.

In einem nervösem Auftakt pendelte der Dow hektisch zwischen Gewinnen und Verlusten, zuletzt verlor er 0,33 Prozent auf 20 874,25 Punkte. Andere Indizes standen etwas besser da: Der marktbreite S&P 500 schaffte es mit 2471,31 Punkten dicht an die Gewinnschwelle. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 lag mit 7481,06 Punkten nur 0,07 Prozent tiefer.

Seit Mittwoch sind mehr als 200 000 Infektionen bestätigt - eine Zahl so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Auch die mit dem Virus verbundenen Rezessionssorgen wachsen. Die vermeldete Zahl von 6,65 Millionen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe bedeutete eine Verdopplung zur Vorwoche, als der Wert schon Rekordhöhen erreicht hatte. Dies wirft kein gutes Bild auf den am Freitag erwarteten offiziellen Arbeitsmarktbericht für den Monat März.