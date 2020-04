Laut Bericht

Regierung will Kurzarbeitergeld drastisch erhöhen

03.04.2020, 12:36 Uhr | mak, dpa

Viele Menschen sind derzeit in Kurzarbeit und verdienen nur noch 60 Prozent ihres Nettolohns. Das könnte sich ändern: Laut einem Bericht plant die Bundesregierung, diese Zahlung zu erhöhen – auf bis zu 80 Prozent des Nettolohns.

Die Bundesregierung will offenbar das Kurzarbeitergeld erheblich anheben. Laut einem Bericht des Wirtschaftsportals "Business Insider" soll bereits in den nächsten Wochen ein entsprechendes Paket auf den Weg gebracht werden.

Doch offenbar ist die Regierung sich nicht einig, wie genau ein solches Paket aussehen soll: So will die SPD laut dem Bericht das Geld auf 80 Prozent des vorigen Nettolohns aufstocken, auf 87 Prozent für Arbeitnehmer mit Kindern. Das gelte allerdings nur, wenn sie weniger als 3.000 Euro verdienen, wie der "Business Insider" weiter schreibt. Die Arbeitnehmergruppe der Union hingegen will laut dem Wirtschaftsportal mindestens auf den Mindestlohn, der wegen angemeldeter Kurzarbeit ausgefallen ist, das Geld zahlen.

Unternehmen sollen sich an Anhebung beteiligen

Derzeit beträgt das Kurzarbeitergeld 60 Prozent des vorigen Nettolohns, 67 Prozent, falls Kinder im Haushalt leben. In einigen Branchen und Betrieben gibt es tarifvertragliche Regelungen, um das Kurzarbeitergeld aufzustocken.

Möglicherweise könnten die Unternehmen an der Anhebung des Kurzarbeitergeldes beteiligt werden, wie es in dem Bericht weiter heißt. Bislang bekommen sie die Sozialversicherungsbeiträge von der Bundesagentur für Arbeit erstattet. Im Gegenzug sollen Unternehmen mit maximal 249 Beschäftigten weitere Darlehen in Höhe von drei Monatsumsätzen erhalten, wie der "Business Insider" schreibt.

Bundesregierung rechnet mit mehr als zwei Millionen Kurzarbeitern

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich bereits für eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes ausgesprochen. Er werde mit Arbeitgebern und Gewerkschaften darüber reden, "ob wir das Kurzarbeitergeld noch einmal anheben können", sagte er der "Rheinischen Post". Konkrete Zahlen nannte er nicht.

Zugleich stellte er eine mögliche Verlängerung in Aussicht: "Ihr habt die erleichterten Regeln für Kurzarbeit, mit denen wir Brücken über diese Krise bauen. Wenn es nötig ist, bauen wir die auch noch länger." Das gewerkschaftsnahe Forschungsinstitut IMK hatte sich bereits am Donnerstag für eine Aufstockung von Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I ausgesprochen, um die Folgen der Corona-Pandemie einzudämmen. Das IMK rechnet mit rund vier Millionen Kurzarbeitern in der Corona-Krise, die Bundesregierung geht bisher von mehr als zwei Millionen aus.