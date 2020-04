Aktien Wien Schluss: Stimmung vor Ostern international positiv

09.04.2020, 18:02 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich höher geschlossen. Der ATX steigerte sich um deutliche 3,30 Prozent bzw. 69,72 Einheiten auf 2184,06 Punkte. Vor den Osterfeiertagen wurde die heimische Börse von einer positiven europäischen Börsenstimmung unterstützt. Am morgigen Karfreitag werden in Wien keine Aktien gehandelt.

Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen der EU über ein Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise wurden von den Anlegern positiv aufgenommen. Auch dass sich die amerikanische Notenbank mit billionenschweren Kreditprogrammen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise stemmt, wurde von den Investoren goutiert. Über verschiedene Programme sollen insgesamt bis zu 2,3 Billionen US-Dollar in die US-Wirtschaft gepumpt werden.

Erneut katastrophale US-Arbeitsmarktzahlen wurden dadurch etwas in den Hintergrund gedrängt. So stellten in der vergangene Woche 6,6 Millionen Menschen neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Damit haben binnen drei Wochen rund 16 Millionen Menschen in den USA ihren Job verloren.

Unter den Einzelwerten kletterten in Wien die Aktien von Do&Co mit plus 16,8 Prozent an die Spitze der Kursliste. Bereits am Vortag hatten sich die Titel des Cateringunternehmens um mehr als 13 Prozent erholt. Dahinter zogen die Titel des Mautausrüsters Kapsch TrafficCom um 8,7 Prozent hoch. Mindestens sechsprozentige Kursaufschläge gab es bei Bawag, Raiffeisen Bank International und Rosenbauer zu sehen.

FACC-Titel gingen hingegen mit einem Abschlag von 3,8 Prozent auf 7,70 Euro in die Osterfeiertage. Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des Flugzeugzulieferers von zuvor "Add" auf "Reduce" herabgesetzt. Das Kursziel sehen die Experten nunmehr bei 7,0 statt zuvor 13,0 Euro. Durch den weitgehenden Stillstand zahlreicher Airlines weltweit ist eine rasche Rückkehr auf ein Niveau vor der Coronakrise nahezu unmöglich, meinten die Analysten von Baader.

Schoeller-Bleckmann (SBO) legten 2,7 Prozent auf 30,25 Euro zu. Die Experten der Raiffeisen Centrobank haben ihr Kursziel für die Titel des heimischen Ölfeldausrüsters von 65,0 auf 42,0 gekappt. Trotzdem spricht der RCB-Analyst Oleg Galbur weiterhin eine Kaufempfehlung für die SBO-Papiere aus.

Die Porr-Aktie baute ein Plus von 1,8 Prozent auf 15,50 Euro. Hier haben die Wertpapierexperten der RCB ihr Kursziel für die Papiere des Baukonzerns von 18,0 auf 17,0 Euro herabgesetzt. Das "Hold"-Anlagevotum wurde bestätigt.