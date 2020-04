DOW-FLASH: US-Leitindex kurz auf Tagestief - Absackende Ölpreise belasten

09.04.2020, 21:19 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag im späten Handel zwischenzeitlich deutlich unter den wieder absackenden Ölpreisen gelitten und ist auf ein Tagestief gefallen. Zuletzt erholte sich der US-Leitindex wieder etwas und legte um 1,11 Prozent auf 23 694,77 Punkte zu, nachdem er zuvor noch um fast 2,5 Prozent in die Höhe geklettert war.

Seit kurzem reagiert der Aktienmarkt wieder besonders sensibel auf den Ölpreis. Hintergrund ist ein Preiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien, der mit dem Platzen der Opec+ ausgebrochen war, eines Zusammenschluss des Ölkartells Opec und weitere Förderländer. Hinzu kommt ein massiver Nachfrageeinbruch infolge der Corona-Krise. Fallende Ölpreise haben vor diesem Hintergrund zuletzt Rezessionssorgen befeuert.

An diesem Donnerstag nun knickten die Ölpreise zuletzt wieder um teilweise mehr als 7 Prozent ein. Die jetzt im Raum stehenden Förderkürzungen schienen den Anlegern offenbar nicht weit genug zu gehen, sagten Börsianer.