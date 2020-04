"Historischer" Fall

Experten rechnen mit massivem Einbruch der Ölnachfrage

15.04.2020, 17:26 Uhr | AFP

Ölförderung in Österreich: Die Energieagentur geht davon aus, dass die Nachfrage nach Rohöl einbrechen wird. (Quelle: viennaslide/imago images)

Die weltweite Nachfrage nach Öl könnte massiv einbrechen. Die Energieagentur erwartet einen Rückgang von fast 1,5 Milliarden Litern Rohöl – pro Tag. Im zweiten Halbjahr könnte sich die Nachfrage wieder erholen, so die Hoffnung.

Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der Ausbreitung des Coronavirus in diesem Jahr mit einem beispiellosen Nachfragerückgang nach Erdöl weltweit. Die Nachfrage werde aufs Jahr gerechnet um 9,3 Millionen Barrel (ein Barrel entspricht 159 Liter) pro Tag auf rund 90,6 Millionen Barrel pro Tag sinken.

Das entspräche einem Rückgang von fast 1,5 Milliarden Litern pro Tag. Damit würde die Nachfrage auf das Niveau von 2012 fallen, erklärte die Agentur am Mittwoch in Paris.

Der Rückgang sei "historisch". Allein für April rechnet die IEA mit einem Minus von 29 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zu April 2019. Im Mai dürfte die Nachfrage demnach um 26 Millionen Barrel zurückgehen, im Juni immer noch um 15 Millionen Barrel.

Die Lockerung der Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus und die damit einsetzende wirtschaftliche Erholung werde zwar für einen Wiederanstieg der Nachfrage im zweiten Halbjahr sorgen – doch nur schrittweise, prognostizierte die IEA. Im Dezember werde die Nachfrage immer noch 2,7 Millionen Barrel pro Tag unter dem Niveau von Dezember 2019 liegen.

Opec einigte sich auf Drosselung der Ölfördermenge

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Partner hatten sich am Sonntag nach langem Streit auf die größte Ölförderdrosselung der Geschichte geeinigt, um den Preis für den Rohstoff zu stabilisieren. Sie wollen im Mai und Juni jeweils fast zehn Millionen Barrel weniger pro Tag produzieren.

Doch der Preis sank am Mittwoch erneut und erreichte am Vormittag im Handel an der Londoner Börse den niedrigsten Stand seit 2002. Ein Barrel der US-Referenzsorte WTI wurde für unter 20 Dollar gehandelt, ein Barrel der Nordseesorte Brent für knapp über 28 Dollar.