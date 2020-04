DAX-FLASH: Schwacher Start erwartet - Turbulenzen am Ölmarkt belasten

21.04.2020, 07:22 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich der Dax am Dienstag dem schwächeren Trend an der Wall Street und in Asien anschließen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start zwei Prozent tiefer auf 10 462 Punkte. Im US-Leitindex Dow Jones Industrial waren dem Zwischenhoch vom Freitag zunächst keine Anschlusskäufe gefolgt, sondern er rutschte wieder deutlich unter 24 000 Punkte zurück. Der Dax war derweil mehrfach an der Marke von 10 700 Punkten abgeprallt.

Sorgenfalten erzeugen bei den Anlegern vor allem Turbulenzen mit historischen Verlusten am Ölmarkt. Angebot und Nachfrage klaffen derzeit stark auseinander. Die Corona-Pandemie legt die ohnehin schon in billigem Öl schwimmende US-Wirtschaft lahm - der Bedarf an dem Rohstoff sinkt dadurch kräftig. Die Öllager drohen überzulaufen. Hinzu kommen Spekulationen über die politische Entwicklung in Nordkorea, da der Machthaber des Landes, Kim Jong Un, sich Berichten zufolge nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.