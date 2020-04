DAX-TECHNIK: Dax korrigiert in Richtung 10 300 Punkte - UBS

21.04.2020, 09:45 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit jüngst 10 820 Punkten hat der Dax der UBS zufolge möglicherweise bereits den Höhepunkt der Erholungsrally erreicht. Der laufende Rückschlag dürfte nun die Unterstützung bei 10 300 Punkten einem Test unterziehen, schrieben die Chartexperten der Schweizer Investmentbank am Dienstag in ihrem Morgenkommentar. Fundamental betonen sie aktuell Destabilisierungsgefahr für die koreanische Halbinsel, wo sich der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un Berichten zufolge nach einer Operation in kritischem Zustand befindet.

Unter 10 300 Punkten sehen sie weitere Korrekturmarken knapp unter 10 100 und bei 10 000 Punkten.