Aktien Wien Schluss: OMV mit deutlichem Kursplus

22.04.2020, 18:02 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat nach einem verlustreichen Vortag am Mittwoch mit klaren Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 2,24 Prozent auf 2039,23 Punkte. Europaweit haben die Börsen nach einem verhagelten Wochenanfang eine Erholungsrally eingeleitet. Am Montag und Dienstag hatte ein Preisverfall bei Öl die Märkte merklich unter Druck gesetzt; mit sehr deutlichen Aufschlägen bei der Nordseesorte Brent am Mittwoch dürfte der Druck jedoch abgelassen haben.

So gingen mit klaren Gewinnen die am Vortag gebeutelten und schwergewichteten Aktien der OMV (plus 6,1 Prozent) aus dem Handel. Auch die ebenfalls schwergewichteten Wertpapiere der Erste Group verteuerten sich um 5,2 Prozent. Unter den Einzelwerten rückten unterdessen Immofinanz in den Fokus. Der Immobilienkonzern steigerte seinen Nettogewinn 2019 um fast zwei Drittel. Über die Dividende für 2019 soll erst mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen im August entschieden werden. Die Wertpapiere des Immobilienunternehmens schlossen um 3,4 Prozent fester.

Für Aktien der Agrana ging es dagegen um 0,4 Prozent nach unten. Der Frucht-, Zucker-und Stärkekonzern hatte kurz vor Börsenschluss vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/20 vorgelegt. Der Konzern steigerte sein Ergebnis der Betriebstätigkeit (Ebit) im Vergleich zu 2018/19 um 31 Prozent. Der Umsatz stieg leicht um 1,5 Prozent. Die Dividende soll jedoch von 1,00 Euro auf 0,77 Cent verringert werden.

Die Aktien der Andritz verteuerten sich um 1,3 Prozent. Der Anlagenbauer erhielt von der chinesischen Kupferfirma Northern Copper Industry einen Auftrag zur Lieferung eines Kaltwalzwerks.