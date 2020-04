Corona-Hamsterkäufe

Die Deutschen kaufen wieder weniger Toilettenpapier

23.04.2020, 19:13 Uhr | fls, AFP, dpa-AFX

Die Hamsterkäufe bei Hygieneartikeln sind offenbar passé: Der Klopapier-Absatz ist in der vergangenen Woche stark eingebrochen. Alkohol und Kondome waren dagegen stärker gefragt.

Der Ansturm auf vorübergehend beliebte Hamster-Produkte wie Toilettenpapier hat deutlich nachgelassen. Eine jetzt veröffentlichte Sonderauswertung experimenteller Daten des Statistischen Bundesamtes zeigt:



Die Verkaufszahlen für ausgewählte Hygieneartikel und Lebensmittel lagen in der vergangenen Woche weiterhin deutlich unter den Zahlen der Wochen zuvor. So sank der Absatz von Toilettenpapier erneut um fast zwei Drittel (minus 65 Prozent) unter den Durchschnittswert der Monate August 2019 bis Januar 2020.

Auch bei anderen Produkten ging demnach die Nachfrage in der vergangenen Woche deutlich zurück. So lag der Absatz von Teigwaren und Reis jeweils bei minus 27 Prozent und der Absatz von passierten Tomaten bei minus 18 Prozent. In der Woche vom 6. bis 12. April waren diese Produkte noch stark nachgefragt gewesen, der Absatz für Teigwaren war um 47 Prozent gestiegen, der von Reis um 39 Prozent.

Supermärkte geben Klopapier nur auf Nachfrage heraus

Die rückläufigen Verkaufszahlen der vergangenen Woche können laut Statistischem Bundesamt verschiedene Gründe haben: Zum einen dürfte das Angebot in bestimmten Warensegmenten kurzzeitig fehlen, zum anderen könnte eine Sättigung des Bedarfs eingesetzt haben.

Zahlreiche Supermärkte bestücken die Regale zudem nur noch punktuell nach. Immer wieder berichten Verbraucher davon, dass sie Toilettenpapier nur noch auf Wunsch bei den Supermarktmitarbeitern direkt aus dem Vorratslager bekommen. Vielerorts ist inzwischen auch die Abgabe von Toilettenpapier auf eine bestimmte Zahl von Packungen pro Kunde begrenzt.



Alkohol- und Kondome-Absatz gestiegen

Die Nachfrage nach Seife und Desinfektionsmitteln bleibt den Angaben zufolge überdurchschnittlich. Zwar liegen die Verkaufszahlen nicht mehr auf so einem hohen Niveau wie im März, dennoch lag der Absatz von Desinfektionsmitteln in der vergangenen Woche bei plus 71 Prozent und der von Seife bei plus zehn Prozent über dem Durchschnitt der sechs Monate von August 2019 bis Januar 2020.

Vor den Osterfeiertagen deckten sich die Verbraucher zudem mit Bier (plus 26 Prozent) oder Wein (plus 3 Prozent) ein. Auch der Absatz von Kondomen war überdurchschnittlich (plus 6 Prozent). Besonders begehrt waren sie den Angaben zufolge aber vom 12. bis 22. März (plus 56 Prozent).