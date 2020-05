Rettung vor Corona-Pleite

Bericht: Staat will sich direkt an Lufthansa beteiligen

01.05.2020, 13:42 Uhr | AFP

Lufthansa-Maschinen am Münchener Flughafen: Dem Bericht zufolge will die Bundesregierung künftig einen Anteil von knapp über 25 Prozent an der Fluggesellschaft halten. (Quelle: Matthias Schrader/AP/dpa)