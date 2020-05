dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax etwas fester erwartet

07.05.2020, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX ETWAS FESTER - Abwarten nach der kräftigen Erholung der vergangenen Wochen prägt am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt. Immerhin dürfte der Dax aber nach den Verlusten am Vortag wieder leicht zulegen. Immer mehr Staaten in Europa erwägen Lockerungen in der Corona-Pandemie. Damit könnte aus Sicht von Investoren eine allmähliche Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sein. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax auf 10 640 Punkte, das waren 0,32 Prozent über dem Vortagsschluss. Vor einer Woche war der Dax auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen, seitdem verharrt der Index unterhalb von 10 800 Punkten.

USA: - KURSVERLUSTE - Die Anleger an der Wall Street haben sich am Mittwoch wegen Konjunktursorgen doch noch für den Rückzug entschieden. Die Aussicht auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise sorgte beim Dow Jones Industrial zwar für einen freundlichen Start. Die Gewinnschwelle blieb dann aber lange umkämpft, bevor der Leitindex im Späthandel richtig Federn ließ. Am Ende büßte er 0,91 Prozent auf 23 664,64 Punkte ein.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der Nikkei-225 nach den jüngsten Feiertagen zuletzt um 0,36 Prozent zu. In Festlandchina trat der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen auf der Stelle. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng mit einem Abschlag von 0,64 Prozent leichte Kursverluste.

^

DAX -1,15% 10606,20

XDAX -0,96% 10534,72

EuroSTOXX 50 -1,12% 2843,76

Stoxx50 -0,23% 2819,16

DJIA -0,91% 23664,64

S&P 500 -0,70% 2848,42

NASDAQ 100 +0,61% 8984,859°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future -0,03% 173,35°

DEVISEN:

^

Euro/USD +0,04% 1,07983

USD/Yen +0,12% 106,2445

Euro/Yen +0,15% 114,7190°

ROHÖL:

^

Brent +0,22 USD 29,94

WTI +0,22 USD 24,19°