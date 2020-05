In den USA

Mehr als drei Millionen neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

07.05.2020, 16:19 Uhr | mak, dpa, AFP

Freiwillige Helfer einer Essensspende: Die Zahl der Arbeitslosenmeldungen in den USA ist auf mehr als 33 Millionen gestiegen. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

Die Zahl der Arbeitslosenmeldungen in den USA ist erneut gestiegen. Die Gesamtzahl beläuft sich inzwischen auf mehr als 33 Millionen. Experten erwarten eine Arbeitslosenquote von 20 Prozent.

In den USA haben infolge der Corona-Pandemie erneut Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis zum 2. Mai wurden rund 3,2 Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.

In den sechs Wochen zuvor hatten bereits 30,2 Millionen Menschen einen solchen Antrag gestellt – so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Im Vergleich zu den Vorwochen ist die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe aber rückläufig. In der Vorwoche hatten sich rund 3,85 Millionen Menschen neu arbeitslos gemeldet. Ende März waren es binnen einer Woche sogar knapp 6,9 Millionen Arbeitslose gewesen.





Die Pandemie hat in den USA zu einer verheerenden Wirtschaftskrise geführt. Das Virus und die Maßnahmen zu dessen Eindämmung haben die Wirtschaftsaktivität in vielen Branchen weitgehend zum Erliegen kommen lassen. Zahlreiche Betriebe mussten zumindest vorübergehend schließen.

Arbeitslosenquote von 20 Prozent erwartet

Am Freitag wird die Arbeitslosenquote für den April veröffentlicht. Experten erwarten eine Quote von rund 20 Prozent. Das wäre doppelt so viel wie während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und hätte Ausmaße wie während der Weltwirtschaftskrise ab 1929.



Im vergangenen Februar hatte die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Wert in rund 50 Jahren. In den USA wurden bereits knapp 1,23 Millionen Coronavirus-Infektionen und mehr als 73.000 Todesfälle bestätigt – mehr als in jedem anderen Land der Welt.