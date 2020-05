Kering statt ING im Stoxx Europe 50

08.05.2020, 05:49 Uhr | dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX) - Im währungsgemischten Stoxx Europe 50 werden von diesem Freitag an die Papiere des Luxusgüterherstellers Kering gehandelt. Sie ersetzen die Aktien der niederländischen Großbank ING. Grund für den Austausch war die "Fast-Exit"-Regel der Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. Wenn ein Unternehmen den zweiten Monat in Folge beim Kriterium "Börsenwert nach Streubesitz" auf der Auswahlliste unter den Rang 75 fällt, und damit dort nicht mehr zu den 75 größten Unternehmen zählt, wird es aus den großen europäischen Indizes herausgenommen. Ersetzt wird ein solches Unternehmen durch den höchstplatzierten Titel.