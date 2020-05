E-Auto-Pionier

Polizei-Kontrolle bei Tesla – Werk weiter geschlossen

14.05.2020, 17:58 Uhr | dpa

Elon Musk, Chef des E-Auto-Herstellers Tesla, wollte die Produktion Anfang der Woche wieder hochfahren – gegen den Widerstand der Behörden. Jetzt hat sein Unternehmen Besuch von der Polizei bekommen.

Teslas Stammwerk bei San Francisco hat nach der Ankündigung von Firmenchef Elon Musk, die örtlichen Corona-Einschränkungen zu brechen, Besuch von der Polizei bekommen. Ein Beamter habe sich ein Bild von der Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen wie der Nutzung von Masken machen wollen, sagte eine Sprecherin der Polizeibehörde dem Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag.



Die Erkenntnisse sollen dem Gesundheitsamt des Bezirks Alameda County vorgelegt werden. Das erlaubte ein Hochfahren der Produktion erst ab kommender Woche, diese Woche seien lediglich vorbereitende Maßnahmen dafür genehmigt.

Hintergrund waren bis Ende Mai verlängerte Ausgangsbeschränkungen des Countys. Tesla hatte am Wochenende Klage gegen diese Bestimmungen eingereicht.



Donald Trump gab Musk Rückendeckung

Musk persönlich kündigte Anfang der Woche an, die Fabrik den örtlichen Bestimmungen zum Trotz aufzumachen – auch auf die Gefahr hin, dafür festgenommen zu werden. Musk bekam dabei Rückendeckung von US-Präsident Donald Trump, der twitterte, das Werk solle "jetzt" öffnen dürfen.

Für Tesla ist die Fabrik in Fremont von größter Bedeutung: Dort werden die mit Abstand meisten Fahrzeuge gebaut, während die Produktion in dem neuen zweiten Werk in China noch am Anfang steht. Der Hersteller schaffte es erst vor kurzem, nach einer langen Serie hoher Verluste stabil in die schwarzen Zahlen zu kommen und wollte in diesem Jahr die Zahl von 500.000 Auslieferungen übertreffen.

Musk hatte die Coronavirus-Gefahr von Anfang an heruntergespielt. Vergangene Woche hatte er die Ausgehbeschränkungen im Alameda County als "faschistisch" beschimpft.