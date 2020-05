Wegen Corona-Krise

Handel und Verbraucher fordern geringere Stromabgaben

In der Corona-Krise kommt es für viele Menschen auf jeden Cent an. Zwei Verbände wollen deshalb die Kosten für Strom reduzieren – und schreiben einen Brief an Wirtschaftsminister Altmaier.

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise fordern Händler und Verbraucherschützer von der Politik eine Absenkung der Stromkosten. Konkret schlagen der Handelsverband HDE und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) vor, im Rahmen eines Konjunkturpakets die sogenannte EEG-Umlage für erneuerbare Energien weiter abzusenken und die Stromsteuer für Händler und Verbraucher abzuschaffen.

Das geht aus einem Brief der Verbände an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hervor, der t-online.de exklusiv vorliegt. Wörtlich schreiben HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth und VZBV-Chef Klaus Müller: "Die Corona-Krise trifft Handel und Verbraucher hart. Daher ist es wichtig, ein schnell wirkendes Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen, um die Binnenkonjunktur wieder anzukurbeln."

Für Genth und Müller steht fest: "Der deutsche Einzelhandel und die privaten Verbraucher sind in besonderem Maße von den hohen Stromkosten betroffen." Eine Absenkung der staatlichen Aufschläge auf die Stromkosten würde deshalb vielen Menschen helfen, besser durch die Corona-Krise zu kommen.

175 Euro Ersparnis je Durchschnittshaushalt

Mit Blick auf die jährlichen Stromkosten schreiben Sie in ihrem Brief an Altmaier: "Eine Reduktion des Strompreises um fünf Cent pro Kilowattstunde könnte den Handel um 1,75 Milliarden Euro und einen Haushalt mit durchschnittlichem Stromverbrauch um 175 Euro entlasten."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. (Quelle: Florian Gaertner/phototek/imago images)



Um das zu erreichen, plädieren sie dafür, die EEG-Umlage zu senken. Dabei handelt es sich um eine staatliche Abgabe, die je Kilowattstunde Strom anfällt – und die der Staat nutzt, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern.

Derzeit beträgt die EEG-Umlage 6,7 Cent je Kilowattstunde, womit sie im Schnitt etwa ein Fünftel des Strompreises ausmacht. Zuletzt hatten sich die Energieminister von Bund und Ländern bereits auf eine spürbare Senkung der Umlage geeinigt.



Klimaziele ließen sich leichter erreichen

HDE und VZBV wollen darüber hinaus jedoch noch eine Abschaffung der Stromsteuer. "Die Steuer war ursprünglich dazu gedacht, Strom teurer zu machen und so das Stromsparen zu belohnen", heißt es in dem Brief. Heute allerdings habe sie in der Praxis paradoxe Auswirkungen. "Denn obwohl Handel und Verbraucher über die EEG-Umlage für die Förderung der erneuerbaren Energien bereits bezahlen, müssen sie für den gleichen Strom zusätzlich die Stromsteuer aufbringen."

Mit der Stromsteuer auf grünen Strom konterkariere die Bundesregierung die Förderung der erneuerbaren Energien. "Die Stromsteuer sollte deshalb kurzfristig für den Strom aus erneuerbaren Energien entfallen", so Müller und Genth. Auf längere Sicht sollte die Steuer auf das "von der EU gesetzte Mindestmaß" gesenkt werden.

Durch diese Maßnahmen könnten die Kostenbelastung von Einzelhandel und Verbrauchern gesenkt, die Kaufkraft und damit die Konjunktur gestärkt sowie ein Beitrag für mehr Klimaschutz geleistet werden, heißt es weiter in dem Brief. Die Rechnung der Verbände: Wird der Strom billiger, werde auch die E-Mobilität günstiger sowie die Wärmegewinnung aus Strom, bei der derzeit noch viel auf CO2-intensive Energien gesetzt würden.