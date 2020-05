Aktien Frankfurt Eröffnung: Deutliche Erholung nach bislang schwacher Woche

15.05.2020, 09:20 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag ein gutes Stück von seinen jüngsten Verlusten erholt. Dank positiver Vorgaben aus den USA stieg der deutsche Leitindex im frühen Handel um 1,46 Prozent auf 10 487,58 Punkte.

Mit 10 160 Punkten war der Dax tags zuvor noch auf den tiefsten Stand seit fünf Wochen gerutscht. Auf Wochensicht steht bislang ein Minus von rund 4 Prozent zu Buche.

Für den MDax ging es am Freitag um 1,38 Prozent auf 23 312,04 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, zog um 1,5 Prozent an.

Die Wall Street hatte am Tag zuvor nach einem schwachen Start den Dreh ins Plus geschafft und der Leitindex Dow Jones Industrial konnte seine erst jüngst zurückeroberte 50-Tage-Linie so verteidigen. Wieder erstarkte Bankenwerte waren eine entscheidende Hilfe.