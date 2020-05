dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax zieht weiter an

18.05.2020, 07:34 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken dürfte der Dax am Montag seine Erholung zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts 1,60 Prozent höher auf 10 633 Punkte. Von der Konjunkturseite gibt es zum Wochenstart zumindest verhalten positive Signale. So rutschte Japan wegen der Corona-Krise zwar in eine Rezession, allerdings hielt sich die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal besser als gedacht. Ein deutlicher Anstieg der Ölpreise über das Wochenende untermauert zudem die wieder etwas bessere Laune der Investoren.

USA: - MODERATE GEWINNE - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im späten Handel von ihren frühen Verlusten befreit und sind mit moderaten Gewinnen ins Wochenende gegangen. Schwachen US-Konjunkturdaten als negative Einflussfaktoren standen weiter steigende Ölpreise gegenüber. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 23 685,42 Punkten. Daraus resultierte für die abgelaufene Woche aber immer noch ein Minus von rund 2,7 Prozent.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen haben am Montag zugelegt. So fiel die Wirtschaftsleistung Japans im ersten Quartal nicht ganz so deutlich wie Analysten wegen der Corona-Krise erwartet hatten. In Tokio stieg der Nikkei-225 knapp eine Stunde vor Handelsende um rund ein halbes Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um etwas mehr als ein halbes Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng knapp ein halbes Prozent Prozent.

DAX 10 465,17 1,24%

XDAX 10 513,28 0,55%

EuroSTOXX 50 2770,70 0,38%

Stoxx50 2767,09 0,38%

DJIA 23 685,42 0,25%

S&P 500 2863,70 0,39%

NASDAQ 100 9152,64 0,64%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,78 +0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0822 0,02%

USD/Yen 107,13 0,04%

Euro/Yen 115,93 0,06%

ROHÖL:

Brent 33,48 +0,98 USD

WTI 30,57 +1,14 USD

