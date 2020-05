Aktien New York Ausblick: Anleger greifen zu

18.05.2020, 15:18 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten schöpfen zum Wochenauftakt neue Hoffnungen auf steigende Kurse. Rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones 2,8 Prozent höher bei 24 350 Punkten.

Zusätzliche Corona-Lockerungen in vielen Ländern und die weitere Erholung der Ölpreise dürften ebenso positive Impulse geben, wie aktuelle Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell. Der Vorsitzende der US-Notenbank sieht zwar schwierige Zeiten auf die US-Wirtschaft zukommen, rechnet jedoch nicht mit einer Depression wie in den 1930er Jahren. Zudem erwartet Powell bereits im Sommer eine Konjunkturerholung.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von J.C. Penney einen Blick wert sein. Die Corona-Krise hat die traditionsreiche US-Warenhauskette J.C. Penney nach einem jahrelangen Niedergang nun doch in die Knie gezwungen. Das 118 Jahre alte Unternehmen meldete am Wochenende Insolvenz an und will sich neu aufstellen sowie nach einem Käufer suchen. Am Freitag waren die Aktien noch um mehr als 21 Prozent nach oben geschnellt, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, bereits am 7. Mai eine fällige Zinszahlung geleistet zu haben.

Positive Zwischenergebnisse zu einem Coronavirus-Impfstoff ließen die Aktien des US-Biotechunternehmens Moderna vorbörslich um 36 Prozent nach oben schießen. Moderna hatte mitgeteilt, dass sich der Impfstoff in einer Phase-1-Studie als gut verträglich erwiesen habe und die Testkandidaten frühe Anzeichen einer Immunantwort gezeigt hätten.

Der japanische Mischkonzern Softbank will einem Pressebericht zufolge einen bedeutenden Anteil am gerade fusionierten US-Mobilfunker T-Mobile US an die Deutsche Telekom verkaufen. Mit einem möglichen Deal würde die Telekom ihren Anteil von derzeit knapp 44 Prozent auf über 50 Prozent erhöhen. Die Aktien von T-Mobile US legten vorbörslich um 1,2 Prozent zu.