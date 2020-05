Berliner Pannenflughafen

BER könnte wegen Corona noch Jahre Finanzhilfe brauchen

18.05.2020, 17:39 Uhr | mak, dpa

Der Pannenairport BER soll Ende Oktober öffnen – und wird bis dahin rund sieben Milliarden Euro gekostet haben. Doch wegen der Corona-Krise könnte der Flughafen noch jahrelang Geld vom Staat benötigen.

Der Hauptstadt-Flughafen BER könnte nach dem Start noch länger auf Zuschüsse angewiesen sein – als Folge des Einbruchs bei den Passagierzahlen in der Corona-Krise. "Wir werden auch in 2021, 22, 23 möglicherweise noch Unterstützung benötigen", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im Sonderausschuss des Brandenburger Landtags.

Es werde längere Zeit dauern, bis die Passagierzahlen wieder so seien wie vor der Krise. Für dieses Jahr hatten die Betreiber die Finanzlücke im laufenden Geschäft an den Bestandsflughäfen Schönefeld und Tegel auf bis zu 300 Millionen Euro beziffert.



Eigentümer des Flughafens BER sind die Bundesländer Berlin und Brandenburg – sowie der Bund. Der Airport soll Ende Oktober in Betrieb gehen. Bis dahin wird er rund sieben Milliarden Euro gekostet haben.



Im Herbst wolle der Aufsichtsrat über die Zeit nach 2020 beraten, sagte Lütke Daldrup. Tegel soll spätestens im November schließen, Schönefeld Teil des neuen Flughafens am selben Standort werden.