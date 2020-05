Aktien New York: Wall Street schwächelt nach Vortagesrally

19.05.2020, 15:46 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach kräftigen Gewinnen zum Wochenstart sind die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag wieder vorsichtiger geworden. Ins Kontor schlug dabei auch, dass die Baumarktkette Home Depot mit ihrer Quartalsbilanz erstmals seit sechs Jahren wieder enttäuschte. Positiv dagegen fiel der Bericht von Walmart aus. Zudem erholt sich der Ölmarkt weiter.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank kurz nach dem Handelsstart um 0,67 Prozent auf 24 432,55 Punkte. Allerdings hatte er sich am Vortag auch um fast 4 Prozent erholt und damit seine Verluste aus der vergangenen Woche wieder mehr als wett gemacht. Der marktbreite S&P 500 verlor am Dienstag 0,27 Prozent auf 2946,20 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,42 Prozent auf 9370,88 Punkte. Am Montag hatten vor allem positive Nachrichten zu einem möglichen Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 die US-Börsen beflügelt.