Flughafen in der Corona-Krise

Mit dem Aus von Tegel geht eine Ära zu Ende

Wer nach Berlin fliegt, kommt schon längst nur noch in Nebengebäuden an. Es gibt so wenig Fluggäste, dass die meisten Terminals geschlossen bleiben. Nun gehen die Betreiber einen Schritt weiter. (Quelle: dpa)

Aus der temporären Schließung des Berliner Flughafen Tegel könnte leicht eine dauerhafte werden. Schon jetzt wirkt der Airport wegen der Corona-Krise gespenstisch. Viele Berliner nehmen Abschied.

Wer dieser Tage zum Berliner Flughafen Tegel will, kann sich aufs Rad setzen. Dort, wo sich sonst Autos, Taxen und Busse dicht an dicht die zweispurige Rampe zum Hauptterminal hoch schieben, muss derzeit niemand fürchten überfahren zu werden. Die Auffahrt ist leer, der Airport wirkt verwaist, selbst ein Flüstern wirkt laut, weil kaum ein Flieger unter großem Getöse abhebt.

Nur eine Handvoll Menschen treibt sich, ausgestattet mit Kameras, auf dem Areal herum. Viele von ihnen blicken wehmütig auf die Fassaden und die leeren Parkplätze. Es scheint, als nähmen sie Abschied, als wüssten sie bereits: Nie wieder werden sie hier ihre Liebsten mit Blumen empfangen, keine ihrer Urlaubsreisen in ferne Länder beginnt mehr in dem düsteren Terminalgebäude aus den 70er-Jahren.

Tegel bleibt wahrscheinlich für immer geschlossen

Der Flughafen Tegel, kurz TXL, war für die Hauptstadt lange das Tor zur Welt. Umgebaut und eröffnet im Jahr 1974 geht er wegen der Corona-Pandemie nun vorzeitig vom Netz – zunächst vorübergehend, wahrscheinlich jedoch für immer.

Vogelperspektive auf den Flughafen Tegel: Auf dem Parkplatz in der Mitte des sechseckigen Terminal stünden normalerweise Hunderte Autos. (Quelle: Tino Schöning/dpa)



Nach anfänglichem Widerstand hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) jetzt zugestimmt, dass TXL bereits zum 15. Juni schließen kann. Der coronabedingt zusammengeschrumpfte Flugverkehr in der Hauptstadt würde dann zentral vom früheren DDR-Flughafen Schönefeld abgewickelt, der sich in direkter Nachbarschaft zum künftigen Hauptstadt-Airport BER südlich von Berlin befindet.

Verwaister Taxenstand: Im Inneren des Flughafenrondells wirkt es gespenstisch. (Quelle: Florian Schmidt/t-online.de)



Zwar plant die FBB aus Kostengründen fürs Erste nur einen zweimonatigen Betriebsstopp für TXL. Jedoch gilt es als höchst unwahrscheinlich, dass ab August noch einmal Maschinen in Tegel landen werden, selbst wenn dann wieder mehr Flieger unterwegs sein sollten. Denn schon drei Monate später, Ende Oktober, soll – Stand jetzt – der BER nach acht Jahren Verzögerung endgültig aufmachen und Tegel ohnehin schließen.

Verriegelte Türen, gedimmtes Licht

Die Hauptstadt und ihre Bewohner verlieren damit einen lieb gewonnen, jedoch in die Jahre gekommenen Airport der kurzen Wege – und bekommen eine Bauruine.



Wie die künftig aussehen wird, lässt sich schon jetzt erahnen: Die Türen zum Terminalgebäude sind verriegelt, das Licht im Inneren gedimmt. Wo bis vor drei Monaten noch Passagiere durch die Gänge eilten und überteuerte Souvenirs kauften, hängen nun rot-weiße Absperrbänder herum. Bis auf einige wenige Security-Mitarbeiter bewegt sich nichts in der Ankunftshalle. Draußen, vor der Tür, ein ähnliches Bild: am Taxenstand wartet kein einziger Wagen.

Kein Durchkommen: Die Türen des Terminals sind verschlossen und und abgesperrt. (Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters)



Der Grund dafür lässt sich auch an den Abflugtafeln ablesen. Gerade einmal ein Dutzend Starts und Landungen zeigt sie an. Sie alle werden über ein einst zur Entlastung angebautes Zusatzterminal abgefertigt. Das markante sechseckige Hauptterminal hat ausgedient.



Geringes Verkehrsaufkommen: Die Abflugtafel am Flughafen Tegel zeigt nur wenige Starts an. (Quelle: Florian Schmidt/t-online.de)



Kaum vorstellbar wirken angesichts dieser Bilder die Schlagzeilen, die Tegel in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht hat. Koffer-Chaos, Schlangen quer durchs Terminal, überlastetes Bodenpersonal – all das war zur Hochsaison Alltag am Flughafen "Otto Lilienthal", der einst für zwölf Millionen Passagiere gebaut wurde, als viertgrößter deutscher Airport nach Frankfurt, München und Düsseldorf zuletzt aber rund 24 Millionen Reisende pro Jahr abfertigte.



Tegel war schon lange kein Aushängeschild mehr

Als Aushängeschild der Hauptstadt, als Prestigeobjekt der Berliner, taugte Tegel damit schon lange nicht mehr. Trotzdem haben ihn die Berliner ins Herz geschlossen, gerade im Westteil der Stadt, besonders die älteren.

Noch vor vier Jahren sprachen sich bei einem Volksentscheid, den der rot-rot-grüne Senat von Berlin nicht umsetzte, mehr als 56 Prozent der Berliner für einen dauerhaften Weiterbetrieb von TXL aus. Allen voran die oppositionelle FDP kämpfte damals dafür, dass Tegel auch dann am Netz bleibt, wenn der BER bereits eröffnet hat.



Ein Blick ins Innere des Terminals: Die Abflughallen sind leer. (Quelle: Florian Schmidt/t-online.de)



Gebracht hat all das wenig. Schon vor der Corona-Krise stand fest: Neben dem BER hat Tegel als Zweit-Flughafen, dessen Betriebserlaubnis noch auf Alliiertenrecht fußt, keine Chance.



Jetzt aber, mit einem 99-prozentigen Rückgang der Fluggastzahlen durch Corona, geht den Tegel-Befürwortern auch noch das letzte Argument aus. Denn dass der BER bereits zum Start im Herbst zu klein sein dürfte, um dem wachsenden Passagieraufkommen in Berlin Herr zu werden, glaubt inzwischen niemand mehr.

Die leere Ankunftshalle: Sämtliche Geschäfte im Terminalgebäude sind geschlossen. (Quelle: Fabrizio Bensch/Reuters)



Umso größer dürfte bei den verbleibenden Tegel-Fans die Trauer über das vorzeitige Aus des Airports sein. Einen letzten Urlaubsflug von TXL bekommen sie nicht mehr, die zwischenzeitlich in Berlin erwogene Abschiedsparty kann nun ebenfalls nicht stattfinden. Sang- und klanglos geht so mitten in der Corona-Krise für viele eine Ära zu Ende, die Ära eines Flughafens.