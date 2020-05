DAX-FLASH: China-Sorgen verstärken den Druck

22.05.2020, 07:29 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue China-Sorgen dürften am Freitag auch den Anlegern am deutschen Aktienmarkt aufs Gemüt schlagen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,14 Prozent tiefer auf 10 940 Punkten und damit unter der runden Marke von 11 000 Zählern.

Bereits am Vortag hatte der deutsche Leitindex um fast eineinhalb Prozent nachgegeben. In den vergangenen Tagen war es ihm nicht gelungen, sich nachhaltig über der technischen Widerstandszone um die 11 200 Zähler abzusetzen. Auf Wochensicht zeichnet sich aber ein kräftiges Plus von 4,5 Prozent ab.

Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners schrieb in einem aktuellen Kommentar, es sei kein positives Zeichen, dass China auf dem Volkskongress angesichts der Corona-Pandemie gar kein Wachstumsziel nennt. Zudem will China noch mehr Kontrolle über Hongkong und plant für die Sonderverwaltungsregion ein eigenes Sicherheitsgesetz. Dies dürfte auch die US-chinesischen Spannungen weiter verschärfen.