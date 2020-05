Angst noch groß

Konsumlaune in Deutschland hellt sich auf

26.05.2020, 10:08 Uhr | mak, dpa, rtr

Menschen an einem Wochenmarktstand: Das Konsumklima in Deutschland hat sich leicht erholt. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Das Konsumklima in Deutschland erholt sich etwas: Die Sorgen bei den Deutschen gehen zurück. Trotzdem kaufen viele Menschen immer noch deutlich weniger ein als vor der Corona-Krise.

Das Konsumklima in Deutschland hat sich nach dem Schock der Corona-Pandemie im Vormonat wieder ganz leicht erholt. Den Konsumklimaindex legte das Nürnberger Konsumforschungsinstitut GfK für Juni bei minus 18,9 Punkten fest – 4,2 Punkte mehr als noch in der Prognose für den Mai. Dies sei aber noch immer der zweitniedrigste Wert, der jemals für das Konsumklima in Deutschland gemessen wurde, teilten die Konsumforscher vom GfK am Dienstag mit.

"Die Verbraucher in Deutschland erholen sich im Mai ein wenig vom Schock, der durch die Covid-19-Pandemie ausgelöst wurde", sagte GfK-Experte Rolf Bürkl am Dienstag. Die schrittweise Öffnung vieler Geschäfte habe sicher dazu beigetragen, dass die Konsumneigung nicht weiter zurückgegangen ist, sondern wieder etwas zulegen kann. "Dennoch ist die Verunsicherung unter den Konsumenten groß."

Bei der Anschaffungsneigung ist der Indexwert im Vergleich zur Prognose von vor einem Monat um zehn Zähler nach oben geklettert, auf einen Wert von 5,5. Dennoch ist das 45 Punkte niedriger als im Vorjahresmonat.

Viele Verbraucher haben Angst vor einem Jobverlust

Die Konjunktur insgesamt ist von der Krise mit voller Wucht getroffen. Sinkende Konsumausgaben und schrumpfende Investitionen ließen die deutsche Wirtschaft bereits zum Jahresanfang einbrechen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel von Januar bis März um 2,2 Prozent zum Vorquartal und damit so stark wie seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 nicht mehr.



"Die Konsumenten sehen die deutsche Wirtschaft bei weitem noch nicht über den Berg und eine schwere Rezession auf sich zukommen", sagte Bürkl. "Die Angst vor Jobverlust bleibt hoch und dies erweist sich neben den Einkommenseinbußen derzeit als ein wichtiges Konsumhemmnis." Darauf müssten sich Händler und Hersteller weiter einstellen.