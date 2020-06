Aktien Wien Schluss: ATX zieht um mehr als drei Prozent an

02.06.2020, 18:21 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag deutliche Kursgewinne verbuchen können. Der ATX zog um 3,43 Prozent auf 2308,79 Punkte an. Auch das internationale Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung für die positive Stimmung an den Finanzmärkten auf die wieder gestiegene Risikofreude der Anleger sowie auf den wachsenden Optimismus wegen der weltweiten Lockerungen in der Coronakrise.

Die Meldungslage zu den österreichischen Unternehmen fiel allerdings sehr dünn aus. Auch datenseitig blieb es ruhig. Mit Spannung warten die Anleger bereits auf die Zinssitzung der EZB am Donnerstag.

Für Auftrieb beim ATX sorgten vor allem die satten Aufschläge bei den Bankwerten. So konnten die Titel der Erste Group mit einem Kurssprung um 7,77 Prozent die klaren Freitagsverluste mehr als wettmachen. Bawag schlossen um 5,05 Prozent fester und Raiffeisen gewannen 2,48 Prozent.

Angesichts steigender Rohölnotierungen zeigten sich auch Ölwerte gut nachgefragt. OMV konnten sich nach den deutlichen Abschlägen zu Wochenschluss um 6,73 Prozent erholen. Schoeller-Bleckmann tendierten um 2,87 Prozent fester.

Unter den weiteren Indexschwergewichten gewannen Wienerberger um 4,50 Prozent und Voestalpine zogen um 4,88 Prozent an. Andritz legten 0,77 Prozent zu und Verbund stiegen um 2,10 Prozent.

Die Aktien von Porr tendierten mit minus 0,79 Prozent hingegen etwas schwächer. Der Baukonzern hat den Zuschlag für ein Schnellstraßenprojekt in Polen erhalten. Das Auftragsvolumen beträgt den Angaben zufolge 115 Millionen Euro netto.

Unter den Verlierern fanden sich auch s Immo mit einem Abschlag von 1,65 Prozent auf 16,72 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einschätzung von bisher "Add" auf nunmehr "Reduce" zurückgenommen. Das Kursziel wurde von 25,00 auf 18,00 Euro gekürzt.