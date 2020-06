Kinos geschlossen

Weltgrößte Kinokette bangt ums Überleben

03.06.2020, 18:38 Uhr | dpa

In der Corona-Krise müssen viele Unternehmen Insolvenz anmelden. Jetzt warnt auch die Kinokette AMC, dass ihr bald das Geld ausgehen könnte. Das könnte auch deutsche Kinos betreffen.

Die weltgrößte Kinokette AMC warnt, dass die Corona-Krise ihr Überleben gefährden könnte. Es gebe "erhebliche Zweifel" am Fortbestand des Unternehmens, wenn sich die Wiedereröffnung der Filmtheater verzögern und das dann nötige zusätzliche Kapital nicht zu bekommen sein könnte, erklärte AMC am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC.

AMC gehört dem chinesischen Immobilienentwickler Dalian Wanda. Teil des Konzerns sind auch die UCI-Kinos in Deutschland. Für das erste Quartal – das nur zum Teil von der Schließung der Kinos in der Corona-Krise betroffen war – rechnet AMC mit einem Verlust von 2,1 bis 2,4 Milliarden Dollar.





Der Konzern hatte im April für Aufsehen mit einem handfesten Streit mit dem Hollywood-Studio Universal gesorgt. Universal hatte angesichts der Kino-Schließungen den Animationsfilm "Trolls World Tour" direkt in den Online-Verleih gebracht.



Das Studio war zufrieden damit: Ein Top-Manager stellte in Aussicht, dass neue Filme in Zukunft gleichzeitig in die Kinos und in den Online-Verleih kommen könnten. AMC verkündete daraufhin, man werde keine Filme des Studios mehr in den Kinos des Konzerns zeigen, weder in den USA noch in Europa.