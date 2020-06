Vier Veränderungen im FTSE 100 im Juni

03.06.2020, 18:40 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Die Kursverwerfungen durch die Corona-Krise hinterlassen auch bei der Zusammensetzung des britischen Leitindex FTSE 100 Spuren. So müssen neben dem Energieversorger Centrica der Billigflieger Easyjet, der Reisekonzern Carnival sowie der Luft- Raumfahrtausrüster Meggitt den "Footsie" verlassen, wie der Index-Anbieter FTSE Russell am Mittwoch nach Börsenschluss im Zuge der regulären Quartalsüberprüfung mitteilte.

In den Index aufgenommen werden dafür der Anbieter von Sicherheits-Software Avast, der E-Gaming-Betreiber GVC Holdings, der Anbieter von Reparatur- und Klempnerarbeiten HOMESERVE und der Baumarktbetreiber Kingfisher. Die Änderungen werden am Freitag, den 19. Juni nach Börsenschluss umgesetzt und werden somit am Montag, den 22. Juni in Kraft treten.