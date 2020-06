Milliarden gegen Corona

Das sagen Deutschlands Ökonomen zum Konjunkturpaket

Mit 130 Milliarden will die Bundesregierung die coronagebeutelte Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Ökonomen sind sich fast einig: Die Koalition hat einen großen Wurf geschafft. Doch es gibt auch Kritik.

Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat das milliardenschwere Konjunkturpaket begrüßt, das die Bundesregierung am späten Mittwochabend vorstellte. "Auch wenn das Konjunkturpaket überraschend groß ausfällt, ist es angesichts der beispiellosen Wirtschaftskrise nötig – und auch fiskalisch verantwortbar", sagte Hüther t-online.de.

Er lobt vor allem die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer, den Kinderbonus und die Übernahme der fehlenden Gewerbesteuereinnahmen von Kommunen. "Diese konjunkturellen Elemente geben wichtige Impulse und sorgen für soziale Balance", so Hüther. "Nun gilt es, die strukturellen Ansätze auszubauen, um weitere Wachstumsperspektiven zu eröffnen."

Auch andere Ökonomen beurteilten das Paket positiv. Der Ökonom und Universitätsprofessor Jens Südekum spielte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter vor allem auf die Mehrwertsteuersenkung an, die viele überrascht habe.



Eine temporäre MwSt-Senkung hatte echt kaum wer auf dem Zettel. Die Überraschung ist gelungen. #Konjunkturpaket — Jens Suedekum (@jsuedekum) June 3, 2020

Clemens Fuest, Chef des Münchner Ifo-Instituts, sagte im Deutschlandfunk: "Das Konjunkturpaket ist sicherlich in der Lage, die Rezession zu dämpfen, abschaffen kann man sie natürlich nicht. Das ganze wird der Bevölkerung sicherlich auch Mut machen und den Unternehmen und die Stimmung ein bisschen verbessern."

"Die Krise ist noch lange nicht überwunden"

Er glaubt aber nicht daran, dass das Paket alleine reichen wird, die Wirtschaft, die in der Pandemie schwere Einbußen erlitten hat, wieder auf die Beine zu stellen. "Die Krise selbst ist doch so massiv, dass man sie damit nicht so leicht aus der Welt schaffen kann. Die Krise ist noch lange nicht überwunden."



Sehr viel hänge indes davon ab, ob es eine zweite Infektionswelle geben wird. "Ich fürchte wir sind in einer Krise, die längere Zeit anhält – sicherlich bis weit ins nächste Jahr."

Andere Ökonomen sehen das Paket noch kritischer. So schrieb Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), auf Twitter: "Das Konjunkturpaket hat viele gute und richtige Elemente, auch wenn eine Entschuldung der Kommunen und eine Stärkung der öffentlichen Investitionen fehlen."