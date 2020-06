dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Fester nach Rücksetzer

05.06.2020, 07:30 Uhr | dpa-AFX

DEUTSCHLAND: - FESTER NACH RÜCKSETZER - Die Anleger scheinen in ihrem Optimismus jeden Rücksetzer zum Kauf zu nutzen: Nach dem kleinen Rückschlag vom Vortag taxiert der Broker IG den Dax am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 12 545 Punkte. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit 12 558 Punkten den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht, bevor er nach den Neuigkeiten von der Europäischen Zentralbank abbaute. Damit war der Dax alleine in neun Handelstagen um mehr als 15 Prozent nach oben gerannt.

USA: - ZURÜCKHALTUNG NACH KURSGEWINNEN - Am heiß gelaufenen US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag vorsichtiger agiert. Im frühen Handel war der technologielastige Nasdaq 100 noch auf ein Rekordhoch geklettert, zum Handelsende aber verlor der Index 0,77 Prozent auf 9629,66 Punkte. Bei den Standardwerten war die Zurückhaltung nicht ganz so groß: Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es zum Handelsende wieder knapp in die Gewinnzone. Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise hatte in den vergangenen Tagen die Kurse immer weiter steigen lassen. Immer mehr Experten warnen aber vor der nächsten Korrektur.

ASIEN: - OHNE KLARE RICHTUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Linie eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 um 0,33 Prozent zu. In Shanghai büßte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen rund 0,13 Prozent ein. Weiter leicht nach oben ging es hingegen am Aktienmarkt in Hongkong, der Hang Seng gewann 0,19 Prozent. Insgesamt haben die Märkte in der laufenden Woche aber insgesamt kräftig zugelegt.

DAX -0,45% 12430,56

XDAX -0,83% 12411,11

EuroSTOXX 50 -0,24% 3261,67

Stoxx50 -0,99% 3005,91

DJIA +0,05% 26281,82

S&P 500 -0,34% 3112,35

NASDAQ 100 -0,77% 9629,664°

RENTEN:

Bund-Future -0,08% 170,40

DEVISEN:

Euro/USD +0,10% 1,13496

USD/Yen -0,01% 109,1290

Euro/Yen +0,09% 123,8605°

ROHÖL:

Brent +0,18 USD 40,17

WTI -0,01 USD 37,41°