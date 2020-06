Innerhalb einer Woche

1,5 Millionen Menschen meldeten sich in den USA arbeitslos

11.06.2020, 15:24 Uhr | dpa

Menschen in New York (Symbolbild): Zahlreiche Menschen meldeten sich wegen der Corona-Krise arbeitslos. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

Erneut haben sich zahlreiche Menschen in den USA arbeitslos gemeldet: Rund 1,5 Millionen innerhalb einer Woche. Damit haben seit Mitte März mehr als 43 Millionen Menschen zumindest zeitweise ihren Job verloren.

Die Corona-Pandemie wirkt sich weiter auf den US-Arbeitsmarkt aus – jedoch weniger dramatisch als zuvor. Etwas mehr als 1,5 Millionen Menschen stellten in der Woche bis einschließlich 6. Juni einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.

In den vergangenen Monaten seit Mitte März war die wöchentliche Zahl in schwindelerregende Höhen geschnellt und hatte zeitweise oberhalb von 6 Millionen gelegen. Zuletzt gingen die Wochenwerte aber nach und nach runter. In der Vorwoche hatte es 1,9 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten gegeben.

Seit Mitte März haben damit USA-weit mehr als 43 Millionen Menschen mindestens zeitweise ihren Job verloren – so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Der Rückgang der wöchentlichen Neuanträge verlief zuletzt parallel zur graduellen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in den Bundesstaaten. Viele Geschäfte, Fabriken und Restaurants dürfen wieder unter Auflagen öffnen, was sich langsam positiv auf den Arbeitsmarkt auswirken dürfte.

Vergangene Woche hatte sich die aussagekräftigere Arbeitslosenquote für Mai besser entwickelt als erwartet. Sie ging von 14,7 Prozent im Vormonat auf 13,3 Prozent zurück. Vor der Corona-Krise im Februar hatte sie noch niedrige 3,5 Prozent betragen.