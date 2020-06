Aktien Frankfurt Schluss: Hoffnung auf US-Staatshilfe verdrängt Corona-Angst

16.06.2020, 17:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anlegerhoffnungen auf weitere Konjunkturhilfen der US-Regierung und die Rückendeckung der Notenbanken für die Finanzmärkte haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag einen kräftigen Schub nach oben verpasst. Dies überlagerte die Ängste vor einer zweiten Corona-Infektionswelle, nachdem die Zahl der Infizierten bei dem von einem Pekinger Großmarkt ausgehenden Coronavirus-Ausbruch weiter gestiegen ist. Auch aus dem US-Bundesstaat Texas wurden zunehmende Infektionen gemeldet.

Nach sechs Handelstagen in Folge mit Verlusten ging es am Dienstag mit dem Dax kräftig bergauf. Am Nachmittag stieg der Leitindex sogar um bis zu 4,4 Prozent und schloss mit einem Gewinn von 3,39 Prozent bei 12 315,66 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte rückte um 2,45 Prozent auf 26 056,52 Punkte vor.