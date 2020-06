Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen klar im Plus

16.06.2020, 19:24 Uhr | dpa-AFX

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Ost- und Mitteleuropa haben am Dienstag mit deutlichen Kursgewinnen geschlossen. Die Ankündigung weiterer geldpolitischer Stützungsmaßnahmen der Notenbanken in den USA und Japan sorgte weltweit für gute Stimmung an den Aktienmärkten. Unterstützung lieferte außerdem die Spekulation darüber, dass die USA zur Bekämpfung der Corona-Krise eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen könnten.

An der Prager Börse stieg der PX um 2,51 Prozent auf 946,35 Punkte. An die Indexspitze setzten sich zwei in Prag zweitnotierte Aktien österreichischer Finanzkonzerne: Vienna Insurance Group mit plus 4,4 Prozent und Erste Group mit plus 4,1 Prozent. Auch die Papiere der tschechischen Branchenkollegen Komercni Banka und Monate verbuchten mit 3,7 respektive 1,8 Prozent klare Aufschläge. Kursverlierer gab es mit den 0,2 Prozent schwächeren Titeln des Medienkonzerns CETV nur einen.

In Budapest legte der Bux 1,93 Prozent auf 38 060,73 Einheiten zu. Unter den Schwergewichten war die Bankaktie OTP mit einem Anstieg um 3,1 am stärksten gefragt. Die Titel des Pharmakonzerns Gedeon Richter legten marktähnlich um 1,8 Prozent zu. Nur moderater aufwärts ging es für die Papiere des Öl- und Gaskonzerns MOL mit plus 0,7 Prozent sowie für die ein halbes Prozent höheren Anteilsscheine von Magyar Telekom.

Klare Kursgewinne verzeichnete außerdem der polnische Aktienmarkt. Während die heimischen Notenbank ihren Leitzins unverändert bei 0,1 Prozent beließ, rückte der WIG-20 um 3,25 Prozent auf 1798,00 Punkte vor. Der marktbreite WIG gewann 2,84 Prozent auf 50 385,49 Zähler. Wie an den übrigen Länderbörsen waren auch in Warschau Bankaktien gefragt: Jene der Bank Pekao und der PKO stiegen jeweils um satte 6,8 Prozent. Ähnlich große Gewinne gab es für die Ölwerte Lotos mit plus 7,0 Prozent und PKN Orlen mit plus 6,0 Prozent.

An der Moskauer Börse stieg der russische Leitindex RTS um 1,73 Prozent auf 1242,72 Punkte.