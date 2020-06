"Gigantischer Betrug"

Jetzt prüft die Staatsanwaltschaft den Fall Wirecard

18.06.2020, 16:11 Uhr | fls, dpa-AFX, rtr, AFP

Der Sitz von Wirecard in Aschheim: Der Zahlungsdienstleister hat seine Bilanzvorlage erneut verschoben. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Neuer Ärger beim Dax-Konzern Wirecard: Schon wieder musste der Zahlungsdienstleister die Vorlage seiner Jahresbilanz verschieben. Jetzt stellt das Unternehmen Strafanzeige – die Staatsanwaltschaft ermittelt.



Nach der Finanzaufsicht Bafin nimmt jetzt auch die Münchner Staatsanwaltschaft den Bilanzskandal beim Dax-Konzern Wirecard unter die Lupe. Die Behörde stehe mit dem Unternehmen in Kontakt und prüfe auch diesen Vorgang, erklärte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Donnerstag auf Anfrage.

Die Münchner Staatsanwaltschaft ist bereits mit Wirecard befasst, und zwar in doppelter Hinsicht: Einerseits wird ermittelt, ob Spekulanten das Unternehmen mit illegalen Kursmanövern attackiert haben.



Andererseits wird gegen Vorstandschef Markus Braun und seine Kollegen in der Unternehmensspitze wegen des Verdachts ermittelt, zweimal für die Anleger irreführende Informationen veröffentlicht zu haben. Die jetzige Prüfung der Ungereimtheiten in der Bilanz bedeutet nicht, dass nun auch in dieser Hinsicht ein formales Ermittlungsverfahren gegen konkrete Beschuldigte eingeleitet wird.

Der Bezahldienstleister aus dem Münchner Vorort Aschheim hatte seine Bilanzvorlage für 2019 am Donnerstag erneut verschoben, weil die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Unstimmigkeiten bei Treuhandkonten entdeckt hat, auf denen 1,9 Milliarden Euro verbucht sind.



Wirecard will deswegen Strafanzeige erstatten. Das Unternehmen sehe sich als mögliches Opfer eines "gigantischen Betrugs".

Es gebe Hinweise, dass dem Abschlussprüfer von einem Treuhänder oder aus dem Bereich von Banken, die die Treuhandkonten führen, "unrichtige Saldenbestätigungen zu Täuschungszwecken vorgelegt wurden". Der Aktienkurs brach daraufhin extrem ein, am Nachmittag stürzte die Aktie zwischenzeitlich um rund 70 Prozent ab.

Betrugsvorwürfe stehen länger im Raum

Wirecard stand seit der Gründung 1999 immer wieder im Zentrum von Aktienspekulationen. Anfang 2019 standen sogar schwere Betrugsvorwürfe im Raum. Die britische "Financial Times" berichtete wiederholt über vorgetäuschte Umsätze und gefälschte Verträge bei Wirecard in Singapur. Wirecard wies die Anschuldigungen stets als verleumderisch zurück. Wegen der Berichte ging die Aktie auf Achterbahnfahrt.

Ursprünglich hatte Wirecard geplant, seinen Geschäftsabschluss am 8. April zu veröffentlichen. Im März war dieser Termin auf den 30. April verschoben worden, Ende April dann auf den 4. Juni. Auch dieser Termin ließ sich nicht einhalten.



Razzia bei Wirecard Anfang Juni

Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin zeigte Wirecard deshalb Anfang Juni wegen des Verdachts der Marktmanipulation an. Die Staatsanwaltschaft durchsuchte damals den Firmensitz in Aschheim bei München.



"Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck daran, den Sachverhalt in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weiter aufzuklären", hieß es am Donnerstag. Sollte der Konzern einen testierten Abschluss bis Freitag (19. Juni) nicht vorlegen, könnten Kredite der Wirecard AG in Höhe von etwa zwei Milliarden Euro gekündigt werden, warnte das Unternehmen.

Wirecard könnte aus dem Dax fliegen

Sollte sich die Wirecard-Aktie bis September nicht nachhaltig erholen, droht der Rauswurf aus dem Dax, wie Index-Experten am Donnerstag sagten. Als Nachfolger dürften sich der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise und der Online-Essenslieferanten Delivery Hero , einer der großen Profiteure in der Corona-Krise, ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Zuletzt war bei der Justierung des Dax Anfang Juni die Lufthansa aus der ersten Börsenliga in den Index der mittelgroßen Unternehmen, MDax, abgestiegen. Die nächste Index-Überprüfung der Deutschen Börse steht am Donnerstag, 3. September an.



Umgesetzt werden etwaige Änderungen dann zum Montag, 21. September. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Juristische Folgen für Wirecard

Derweil rollen im selben Zuge weitere juristische Auseinandersetzungen auf Wirecard zu. Die Anwaltskanzlei Tilp, die bereits im Mai Klage gegen Wirecard eingereicht hatte, erklärte am Donnerstag, sie sehe sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass Wirecard "mehrfach erheblich gegen deutsches und europäisches Kapitalmarktrecht verstoßen und sich damit gegenüber Anlegern und Investoren schadensersatzpflichtig gemacht hat". Das beantragte Musterverfahren gegen Wirecard sei nun um weitere Gesichtspunkte zu erweitern.

Die Aktionärsvereinigung SdK erklärte, sie lasse aktuell von einer Anwaltskanzlei "eine rechtliche Einschätzung bezüglich möglicher Pflichtverletzungen der Organe und Dritter anfertigen". Die SdK plane, ein gemeinsames Vorgehen geschädigter Aktionäre und Inhaber von Anleihen zu organisieren: "Es ist unter anderem geplant, mögliche Ansprüche zusammen mit einer Prozessfinanzierungsgesellschaft zu verfolgen."

Die Initiative Minderheitsaktionäre forderte personelle Konsequenzen bei Wirecard. Ziehe Firmenchef Markus Braun nicht "selbst den notwendigen Schluss, zurückzutreten und den Weg für eine umfassende Aufklärung freizumachen, muss der Aufsichtsrat hier nun klare Entscheidungen (..) treffen", erklärte der Chef der Initiative, Robert Peres.