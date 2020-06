dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste - Wirecard erneut im Fokus

22.06.2020, 07:33 Uhr | dpa-AFX

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Nach der letztlich positiven Vorwoche dürfte es für den Dax am Montag zunächst wieder abwärts gehen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 12 230 Punkte. Mit Deutsche Wohnen müssen sich die Anleger im deutschen Leitindex an einen neuen Namen gewöhnen, nachdem die Lufthansa in Folge des massiven Kurseinbruchs in der Corona-Krise ihren Platz räumen musste. Gleiches droht spätestens im September auch Wirecard, wo sich der Bilanz-Skandal weiter zuspitzt. Der Vorstand des Bezahldienstleisters geht nach einer Mitteilung aus der Nacht vom Montag davon aus, dass die Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen".

USA: - DÄMPFER ZUM WOCHENABSCHLUSS- Anlegerbefürchtungen über zunehmende Corona-Infektionsrisiken haben den US-Aktienmärkten am Freitag einen Dämpfer verpasst. So meldeten die US-Bundesstaaten Arizona und Florida den höchsten Anstieg an Covid-19-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Im frühen Handel hatten die Börsen noch von positiven Signalen im US-chinesischen Handelsstreit sowie steigenden Ölpreisen profitiert und fester tendiert. Zu den Kursschwankungen im Handelsverlauf trugen zudem auslaufende Futures- und Optionskontrakte an den Terminbörsen bei. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,80 Prozent bei 25 871,46 Punkten, nachdem er anfangs um bis zu 2,2 Prozent im Plus notiert hatte. Daraus ergab sich für den US-Leitindex aber dennoch ein Wochengewinn von rund einem Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Freitag um 0,56 Prozent auf 3097,74 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,03 Prozent auf 10 008,64 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien sind die wichtigsten Aktienmärkte ohne einheitliche Richtung in die Woche gestartet. So stand der japanische Leitindex Nikkei 225 rund eine halbe Stunde vor Handelsende in etwa auf dem Niveau vom Freitag. Etwas zulegen konnte dagegen der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen. Abwärts ging es dagegen in Hongkong mit dem dortigen Leitindex Hang Seng.

DAX 12330,76 0,4%

XDAX 12197,58 -0,49%

EuroSTOXX 50 3269,10 0,59%

Stoxx50 3049,93 0,99%

DJIA 25871,46 -0,8%

S&P 500 3097,74 -0,56%

NASDAQ 100 10008,64 -0,03%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,69 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1200 0,2%

USD/Yen 106,92 0,04%

Euro/Yen 119,75 0,24%

ROHÖL:

Brent 42,09 -0,10 USD

WTI 39,70 -0,05 USD

