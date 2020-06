Wegen Corona-Krise

US-Wirtschaft ist stark geschrumpft

25.06.2020, 15:16 Uhr | dpa

Geschlossene Läden in New York: Die US-Wirtschaftsleistung ging wegen der Corona-Krise stark zurück. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

USA in der Corona-Krise: Viele Betriebe hatten geschlossen – die Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal stark zurückgegangen. Und künftig könnte es noch schlimmer werden.

Die US-Wirtschaft ist wegen der Corona-Krise zu Jahresbeginn stark geschrumpft. Wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer dritten Schätzung bekanntgab, lag die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet 5,0 Prozent unter dem Niveau des Vorquartals. Damit wurde eine vorherige Erhebung bestätigt. Analysten hatten dagegen mit einem stärkeren Einbruch von im Mittel 6,0 Prozent gerechnet.

Belastungen kamen in den ersten drei Monaten des Jahres vom privaten Verbrauch, von den Investitionen der Unternehmen, der Lagerproduktion der Firmen und den Ausfuhren. Für Unterstützung sorgten dagegen die Bauausgaben und die Ausgaben der öffentlichen Haushalte.

USA rechnen Wachstumsdaten aufs Gesamtjahr hoch

Fachleute gehen davon aus, dass der Wachstumseinbruch im zweiten Quartal wesentlich stärker ausfällt als zu Jahresbeginn. Die USA hatten erst Mitte März damit begonnen, das öffentliche Leben in Reaktion auf die Corona-Pandemie einzuschränken. Der Großteil der Einschränkungen fällt in das zweite Quartal.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie sich die Wirtschaft entwickeln würde, wenn das Tempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb Wachstumsdaten aus den beiden großen Wirtschaftsräumen nicht direkt miteinander vergleichbar sind.

Fast 1,5 Millionen Anträge auf Arbeitslosenhilfe innerhalb einer Woche

Auch dem US-Jobmarkt setzt die Corona-Krise zu. In der Woche bis einschließlich 20. Juni stellten 1,48 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Zwar gingen damit rund 60.000 weniger Erstanträge ein als in der Vorwoche, von einem deutlichen Rückgang kann aber nicht die Rede sein.

Mehr als 40 Millionen Menschen verloren infolge der weitgehenden Stilllegung der Wirtschaft zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus Mitte März mindestens zeitweise ihre Jobs. Die Zahl der Erstanträge schnellte daraufhin in schwindelerregende Höhe.



Zeitweise wurden innerhalb einer Woche mehr als sechs Millionen Erstanträge verzeichnet. Viele Geschäfte, Fabriken und Restaurants dürfen mittlerweile unter Auflagen wieder öffnen.