DAX-FLASH: Im Minus erwartet - Test der 12 000er-Marke steht an

29.06.2020, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte zum Wochenbeginn mit leichten Verlusten starten und die Marke von 12 000 Punkten testen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 037 Punkte und damit 0,43 Prozent unter dem Vortagsniveau. Damit dürfte der deutsche Leitindex an die Verluste der vergangenen Woche anknüpfen. Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten.

Vergangene Woche hatten vor allem die hohen Neuinfektionszahlen in den Vereinigten Staaten den Dax um knapp zwei Prozent nach unten gedrückt. Zum Wochenauftakt wird es vor allem spannend, ob der deutsche Leitindex unter die Marke von 12 000 Punkten fällt - zuletzt bewegte sich der Dax in der engen Bandbreite von 12 000 bis 12 500 Zählern.

"Das Ringen der Investoren um die weitere Perspektive ist noch nicht entschieden", hieß es in der aktuellen Ausgabe des Börsenbriefs Fuchs-Kapital. "Die Börse hat auf eine Erholung der Konjunktur spekuliert. Nun muss die Realwirtschaft liefern. Wir bleiben dabei: Abwarten."

Am Montag ist sowohl der Konjunktur- als auch Unternehmenskalender relativ leer. In Deutschland stehen die Verbraucherpreise an. Bei den Einzelwerten dürfte es sicherlich bei dem inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard hoch hergehen. Die noch im Dax notierte Aktie hatte in den vergangenen sieben Handelstagen knapp 99 Prozent verloren und dürfte weiter heftig schwanken.