Aktienhandel

Dax-Handel nach Störung wieder aufgenommen

01.07.2020, 12:26 Uhr | rtr, dpa-AFX

Handelssaal der Deutschen Börse: Der Handel ist am Mittwochmorgen zum Erliegen gekommen. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Der Aktienhandel ist nach einer technischen Störung wieder angelaufen. Den gesamten Vormittag war er zum Erliegen gekommen. Der Grund für die Störung steht noch nicht fest.

Der Handel am deutschen Aktienmarkt war kurz nach der Eröffnung am Mittwoch zum Erliegen gekommen. Wie der Börsenbetreiber Deutsche Börse auf seiner Internetseite mitteilte, kam es im Handelssystem Xetra zu technischen Problemen. Nach einer stundenlangen Panne lief der Handel jedoch gegen Mittag wieder an.

In der Folge der Störungen waren zeitweise keine aktuellen Kurse von Einzelwerten verfügbar – auch beim Leitindex Dax.

Auch an den Börsen in Wien, Prag, Budapest, Ljubljana, Sofia und Malta herrschte Stillstand. Erst im April hatte eine Störung den Handel an der Deutschen Börse und den anderen Handelsplätzen für mehr als vier Stunden lahmgelegt.