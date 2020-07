Aktien New York: Wall Street bleibt im Aufwind - Corona-Hoffnungen und Daten

01.07.2020, 16:45 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street sind am Mittwoch optimistisch geblieben. Gestützt auf positive Ergebnisse für einen Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 bauten die wichtigsten Aktienindizes ihre jüngsten Gewinne etwas aus.

Auch frische US-Konjunkturdaten überzeugten: Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Juni deutlich aufgehellt und signalisiert nach dem Einbruch in der Corona-Krise wieder Wachstum. Allerdings sanken die Bauausgaben im Mai überraschend.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 25 903,68 Punkte zu. Der Leitindex hatte am Dienstag den größten Quartalsgewinn seit mehr als drei Jahrzehnten verzeichnet.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,50 Prozent auf 3115,93 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,54 Prozent auf 10 211,74 Zähler nach oben.