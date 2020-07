Aktien New York: Kein Handel an der Wall Street - Feiertag

03.07.2020, 15:32 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten findet an diesem Freitag wegen der Feierlichkeiten rund um den "Independence Day" am Samstag, 4. Juni, kein Handel statt.