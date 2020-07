Leseraufruf

Angst ums Geld? Stellen Sie uns Ihre Finanzfragen in der Corona-Zeit!

07.07.2020, 12:09 Uhr | sd, t-online.de

Obwohl wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden, steigen die Aktienkurse. Wie kann das sein? Können auch Sie von der Krise profitieren? Stellen Sie uns Ihre Börsen-Fragen.

Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten denken nicht nur Börsenneulinge, ihre Stunde sei gekommen. Denn fallen die Aktienkurse, steigen sie auch irgendwann wieder – so die Logik. Einige Experten raten sogar deshalb dazu, in Corona-Zeiten in Aktien zu investieren.



Doch ist jetzt wirklich einer der besten Zeitpunkte, um sicher Aktien anzulegen? Kann man finanziell von der Krise profitieren? Und wieso steigen überhaupt die Aktienkurse, wenn sich eine Pandemie durch die Wirtschaft frisst?

Die Corona-Krise wird die Wirtschaft noch lange belasten. Für viele scheint das ein guter Zeitpunkt zu sein, das eigene Börsenwissen zu vertiefen. Welche Fragen brennen Ihnen unter den Nägeln? Stellen Sie unseren Kollegen aus dem Wirtschafts- und Finanzressort Ihre Fragen rund um Corona und die Auswirkungen auf die Börse.

