Aktien New York Ausblick: Steigende Infektionszahlen halten Kurse im Zaum

08.07.2020, 14:31 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Stabile Kurse sind am Mittwoch an der Wall Street zu erwarten nach den Verlusten vom Vortag. Die steigende Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus könnte den Aufwärtsdrang aber bremsen. Denn mit rund 60 000 Infektionen binnen 24 Stunden haben die USA einen Höchststand der neu Infizierten erreicht.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Handelsauftakt 0,12 Prozent höher auf 25 920 Punkte. Damit verbleibt der Dow in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht etwa von 25 000 bis zu 26 600 Zählern.

Die Zahl der Neuansteckungen in den Vereinigten Staaten mit ihren 320 Millionen Einwohnern ist seit Mitte Juni im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen dramatisch angestiegen - vor allem in den Bundesstaaten Florida, Texas, Georgia, Arizona und Kalifornien.

Analyst Michael Hewson von CMC Markets sprach angesichts dieser Entwicklung von Sorgen, "dass die steigenden Fallzahlen in den Südstaaten der USA die Erholung dort abwürgen könnten". In dieses Bild passten Aussagen des Präsidenten der regionalen Notenbank von Atlanta, Raphael Bostic, wonach die Erholung der US-Wirtschaft wieder ins Stocken geraten könnte.

Bei den Einzelwerten gerieten die Papiere des legendären Jeans-Fabrikanten Levi Strauss im vorbörslichen Handel unter Druck. Nach einem enttäuschenden Umsatz im zweiten Quartal büßten die Papiere vorbörslich fast fünf Prozent ein.

Vorbörslich gesucht waren dagegen die Papiere des Hybrid-Lkw-Herstellers Nikola. Nach dem jüngsten Kursrutsch von 75 auf 40 US-Dollar innerhalb weniger Tage riet die Investmentbank JPMorgan wieder zum Kauf. Nikola gewannen vorbörslich 8 Prozent.