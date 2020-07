Aktien Wien Schluss: Risikoneigung international gesunken

08.07.2020, 18:28 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch klar im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 1,21 Prozent auf 2289,34 Punkte.

An den Finanzmärkten hat die Risikobereitschaft etwas nachgelassen, nachdem in den Wochen zuvor meist überraschend positive Konjunkturzahlen für gute Laune gesorgt hatten, hieß es von Analystenseite. Zur Wochenmitte ließ die rekordhohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA die Risikoneigung der Anleger etwas zurückgehen. Bereits am Dienstag hatte der ATX 1,1 Prozent verloren, nachdem er noch zum Wochenstart um mehr als drei Prozent zugelegt hatte.

Am österreichischen Markt standen wie bereits am Vortag die Aktien von Banken auf den Verkaufslisten der Investoren. Die Titel der schwer gewichteten Erste Group büßten 1,9 Prozent an Kurswert ein. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,3 Prozent und Bawag kamen um 2,1 Prozent zurück.

Die Papiere der Addiko Bank ermäßigten sich um 1,9 Prozent. Bei der Bank, die aus den früheren Hypo-Alpe-Adria-Südosteuropabanken hervorgegangen ist, gibt es unter den Aktionären ein Tauziehen um die Kontrolle. Grund ist der Ausstieg des US-Finanzinvestor Advent (Al Lake). Übermorgen, Freitag, gibt es nun eine außerordentliche Hauptversammlung, berichtete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.