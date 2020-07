Innerhalb einer Woche

Mehr als 1,3 Millionen US-Bürger meldeten sich arbeitslos

09.07.2020, 15:25 Uhr | dpa

Ein geschlossenes Restaurant in New York (Symbolbild): Zahlreiche Menschen stellten in den USA einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)