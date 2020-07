Aufschwung ab Oktober?

Wirtschaft erholt sich von Corona – aber nur langsam

13.07.2020, 12:06 Uhr | rtr

Es geht offenbar bergauf: Die Bundesregierung sieht den wirtschaftlichen Tiefpunkt durchschritten. Aber die Erholung stehe noch am Anfang, der Aufschwung komme wohl erst im Herbst.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft steht laut Bundesregierung erst am Anfang. "Die Kapazitäten sind noch deutlich unterausgelastet", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem am Montag veröffentlichten Lagebericht.



Nach der Lockerung von Infektionsschutzmaßnahmen im In- und Ausland habe jedoch eine "spürbare Erholung" der deutschen Wirtschaft eingesetzt. Der konjunkturelle Tiefpunkt sei durchschritten.



Auch die Industrieproduktion habe ihren Tiefpunkt überschritten. Die gestiegenen Auftragseingänge deuteten auf eine anziehende Produktion in den kommenden Monaten hin.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet ab dem Herbst mit einem Wirtschaftsaufschwung. In einem Zeitungsinterview äußerte er jüngst die Erwartung, dass der Abschwung der Wirtschaft nach der Sommerpause stoppen und die Wirtschaft "spätestens ab Oktober" wieder zulegen könnte.