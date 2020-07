Aktien New York: Hoffnung auf Impfstoff treibt an - Tech-Rally geht weiter

13.07.2020, 15:57 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus und die nicht enden wollende Rally großer Technologietitel hat die US-Börsen zum Wochenstart kräftig angetrieben. Der technologielastige Nasdaq 100 markierte am Montag im frühen Handel ein weiteres Rekordhoch. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,84 Prozent auf 26 295 Punkte.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA genehmigte dem Pharmakonzern Pfizer und der Firma Biontech aus Mainz ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei mögliche Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus. Daraufhin stiegen die Pfizer-Aktien an der Spitze des Dow um 3,1 Prozent, die Papiere von Biontech schnellten sogar um fast 10 Prozent nach oben.

Der breiter gefasste S&P 500 legte um 0,64 Prozent auf 3206 Zähler zu. Der Nasdaq 100 gewann 1,49 Prozent auf 10998 Punkte und überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 11 000 Zählern.