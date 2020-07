Aktien Frankfurt: Dax getragen von neuer Impfstoff-Hoffnung

15.07.2020, 11:54 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Angetrieben von der Fantasie für einen Coronavirus-Impfstoff, aber auch der Hoffnung auf Notenbankhilfen und anhaltendem Optimismus für die bevorstehende Berichtssaison, stieg der Dax zur Mittagszeit um 0,96 Prozent auf 12 818,73 Punkte. Er holte so seine Vortagsverluste mehr als auf und peilt sein Hoch nach dem Viruscrash bei knapp über 12 900 Punkten wieder an.

Als Treiber verwiesen wurde am Markt vor allem auf ermutigende Aussagen über erste Tests mit einem möglichen Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna. Die Probanden hätten Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, erklärte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID). Wie es weiter hieß, wurden dabei keine ernsthaften Nebenwirkungen beobachtet.

Laut dem Marktanalysten Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader klammern sich Investoren gerade jetzt, wo auf dem Parkett eine mögliche zweite Welle diskutiert wird, an jeden noch so kleinen Strohhalm im Kampf gegen das Virus. "Ein effektiver Impfstoff könnte weitreichende Lockdowns verhindern und den Weg zu einer 'neuen Normalität' ebnen", so der Experte.

Auch Forderungen aus dem Umfeld der US-Währungshüter nach einem längerfristigen Ankauf von Vermögenswerten sorgten für den neuen Schub nach oben. Ebenso gilt dies für die weiter steigenden Erwartungen an die beginnenden Berichtssaison der Unternehmen, was seit einigen Tagen unter Börsianern schon als wichtige Stütze angesehen wird. Am Vortag hatten in den USA mehrere Banken positive Resultate vorgelegt.

Vor diesen Hintergründen ging es am Mittwoch auch für den MDax der mittelgroßen deutschen Werte um 1,12 Prozent nach oben auf 26 988,21 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg außerdem um 0,83 Prozent auf 3348,93 Zähler.

Auch hierzulande häuft es sich, dass große Konzerne ein relativ robustes Bild für das vom Virus geprägte zweite Quartal zeichnen. Im Dax ritten die Aktionäre von HeidelbergCement mit einem Anstieg um 2,2 Prozent und einem erreichten Hoch seit Anfang März weiter auf einer Euphoriewelle, nachdem der Zementkonzern am Vortag starke Eckdaten vorgelegt hatte.

MTU waren derweil mit einem Anstieg um 3,6 Prozent der Dax-Spitzenreiter. Gemeinsam mit den 2,8 Prozent höheren Airbus -Aktien aus dem MDax reagieren sie als großes Krisenopfer häufig besonders stark auf jegliche Hoffnungsschimmer bei der Virusbekämpfung.

Infineon wurden derweil mit einem Anstieg um ein Prozent mitgetragen von einem soliden Ausblick des Chipbranchenausrüsters ASML, wie Händler sagten. Auf der Verliererseite im Dax fielen vor allem Continental auf - aber nur optisch wegen der ausgezahlten Dividende.

Im MDax setzten sich Varta nach einem optimistischen Analystenkommentar der Berenberg Bank mit einem Kurssprung um 7,2 Prozent an die Spitze. In ihrer Studie hält Analystin Charlotte Friedrichs einen erhöhten Ausblick des Batterieherstellers für wahrscheinlich.

Morphosys gehörten ferner mit 6,6 Prozent zu den Gewinnern. Hier kam es gut an, dass der Lizenznehmer Janssen positives zu vermelden hatte. Die US-Behörde FDA hat demnach das Mittel Tremfya nun auch zur Behandlung von Erwachsenen mit aktiver psoriatischer Arthritis zugelassen.

Im SDax erhielten mit Drägerwerk und Zooplus zwei Anlegerfavoriten in Zeiten der Corona-Pandemie neuen Rückenwind mit Anstiegen um fast elf respektive fünf Prozent. Getrieben von der Viruskrise haben beide Unternehmen am Vorabend nach Börsenschluss von einem glänzenden vorläufigen Quartalsergebnis berichtet und ihre Prognosen für das laufende Jahr erhöht./tih/stk

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---