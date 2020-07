Aktien New York: Wenig Bewegung zum Wochenschluss - Netflix sacken ab

17.07.2020, 19:49 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist nach dem kleineren Vortagesrückschlag zum Wochenschluss wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Freitag nur wenig.

Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,17 Prozent auf 26 689,79 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit aber immer noch ein Plus von gut 2 Prozent an.

Getrieben von der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff war der Dow zur Wochenmitte bis auf 27 071 Punkte angestiegen und hatte damit den Kurseinbruch Mitte Juni wieder wett gemacht. Anschließend ging ihm jedoch etwas die Kraft aus - auch wegen der Sorgen um eine heftige zweite Welle der Viruserkrankung.

Der breiter gefasste S&P 500 legte am Freitag um 0,17 Prozent auf 3220,90 Zähler zu. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 verharrte nahezu bei 10 623,3 Punkten.

Besonders auffällig ist mit Netflix ein Verlierer. Die Papiere des Streamingdienstes brachen nach Geschäftszahlen als klares Schlusslicht im Nasdaq 100 um rund sieben Prozent auf 490,23 Dollar ein, nachdem sie zum Wochenstart noch auf ein Rekordhoch von gut 575 Dollar nach oben gejagt waren.

Netflix zollt nun der Rally Tribut und wird Opfer der immensen Erwartungen der Anleger. Denn viele Experten sind gar nicht so unzufrieden mit den Abonnentenzahlen - JPMorgan und Jefferies stockten sogar ihre Kursziele auf. Douglas Mitchelson von der Credit Suisse strich dagegen seine Empfehlung, weil er nun zunächst keine Kurstreiber mehr sieht. Die Corona-Krise habe weltweit zu einem enormen Umstieg der Nutzer für Streaming-Angebote geführt, von dem Netflix profitiert habe. Das bedeute aber auch, dass sich das Wachstum der Kundenzahlen im zweiten Halbjahr 2020 wieder abschwächen dürfte.

Für die Anteilscheine von Blackrock ging es um 3,5 Prozent nach oben. Der Vermögensverwalter hatte im abgelaufenen Quartal beim Gewinn und beim Umsatz die Markterwartungen übertroffen.