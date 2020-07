DAX-FLASH: Leicht im Plus erwartet - EU-Gipfel: Ringen um Corona-Krisenplan

20.07.2020, 06:59 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der starken Vorwoche dürfte der Dax seine Gewinne am Montag zunächst halten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 12 938 Punkte. In der Vorwoche war der Dax bereits um Haaresbreite an der runden Marke von 13 000 Punkten vorbei geschrammt. Der Wochengewinn betrug dennoch 2,3 Prozent. Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus überwog die Sorgen um die zweite Erkrankungswelle.

Der EU-Gipfel über das Coronahilfspaket erweist sich derweil als zähes Ringen. Wie immer wenn es in Europa ums Geld gehe, laufe das "one team" mit dem "one dream" zunächst in die Sackgasse, kommentierte Marktanlayst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Hauptstreitpunkt der nach zwischenzeitlicher Verlagerung in kleinere Gruppen wieder in großer Runde geführten Verhandlungen ist die Frage, wie viele Zuschüsse aus dem geplanten Corona-Krisenplan an EU-Staaten vergeben werden könnten.