DAX-TECHNIK: Index-Radar sieht Überhitzungsgefahr

21.07.2020, 10:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Sprung über die Marke von 13 000 Punkten zu Wochenbeginn und Fortsetzung der Rally am Dienstag sehen die Experten von Index-Radar für den Dax zunächst noch Potenzial bis 13 300 Punkte. Chartexperte Andreas Büchler macht dies in seinem Morgenkommentar am mittelfristigen Schwankungskorridor fest. "Zu Übertreibungen kann es zwar auch auf dieser Zeitebene kommen, allerdings dürfte das nur noch minimal entfernte Rekordhoch des Marktes bereits seine Schatten voraus werfen und jetzt schon zu wieder erhöhter Gewinnmitnahme-Bereitschaft führen", erklärte der Experte.

Die Chartanlysten der UBS sehen derweil zwar die "Bullen weiter auf dem Vormarsch". Ihre Tagesziele von bis zu 13 200 Punkten sind allerdings bereits deutlich übertroffen worden. Der Dax gewinnt aktuell 1,9 Prozent auf 13 289 Punkte und liegt für das Gesamtjahr wieder im Plus.