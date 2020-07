DAX-FLASH: Sorgen um US-Beziehungen zu China verstärken Gewinnmitnahmen

22.07.2020, 10:00 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat den Rückschlag vom Vortag am Mittwoch ausgeweitet. In der ersten Handelsstunde fiel er um 0,5 Prozent an die Marke von 13 100 Punkten zurück, nachdem er tags zuvor mit 13 313 Punkten noch das höchste Niveau seit Februar erreicht hatte. Zum Unmut über die aktuell in den Sternen stehenden nächsten Konjunkturimpulse der Amerikaner traten neue Sorgen über das Verhältnis zu China hinzu. Die USA forderten nach chinesischen Angaben die Schließung des Konsulats in der texanischen Stadt Houston.