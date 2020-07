Aktien Asien: Uneinheitlich - Gegenläufige Impulse an den Börsen

23.07.2020, 08:53 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut uneinheitlich tendiert. Die Kursveränderungen hielten sich dabei aber meist in Grenzen. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. Auch am Freitag wird die Börse im Land der aufgehenden Sonne geschlossen bleiben.

Der Handel sei von gegenläufigen Impulsen bestimmt gewesen, begründete Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp die Entwicklung. Einerseits stütze die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff. Die USA hatten zuletzt hunderte Millionen Impfstoffdosen der Entwickler Pfizer und des Mainzer Kooperationspartners Biontech bestellt, was Hoffnungen auf eine baldige Verfügbarkeit verstärkte.

Andererseits belasteten die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. "Die Märkte sollten sich besser daran gewöhnen, denn es dürfte noch mehr in dieser Richtung kommen - auch dann, wenn Trump nicht mehr im Weißen Haus ist", merkte Innes dazu an. Die Vereinigten Staaten hatten zuletzt die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston angeordnet und die Spannungen zwischen beiden Ländern damit verschärft. Der US-Präsident Donald Trump schloss zudem ein Vorgehen gegen weitere chinesische Auslandsvertretungen nicht aus.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor im späten Handel mit 4696,44 Zählern 0,38 Prozent. In Hongkong legte der Hang Seng zuletzt um 0,73 Prozent auf 25 240,56 Punkte zu. In Australien ging es ebenfalls leicht nach oben, während Südkorea Abgaben verzeichnete.